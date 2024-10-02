Международные учения мобильных эпидлабораторий стартовали в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Сегодня, 2 октября, в Нижнем Новгороде открылись III Совместные международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

В торжественной церемонии открытия учений приняли участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба полпреда.

С видеообращением к участникам обратилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Противодействие инфекциям по-прежнему остается одной из важнейших задач на пути к устойчивому социально-экономическому развитию. Ее решение невозможно без открытого и регулярного взаимодействия различных государств, выстроенных механизмов обмена информацией и единых алгоритмов реагирования на инфекционные угрозы. Россия остается приверженной делу профилактики инфекций как внутри страны, так и за ее пределами, оказывая содействие более двум десяткам стран по всему миру для наращивания их кадрового, лабораторного и научного потенциалов», — заявила она.

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия — приоритет внутренней и внешней политики Российской Федерации. Отличительные черты российского подхода к оказанию помощи — развитие собственного потенциала стран-партнеров, выстраивание их биологического суверенитета, открытость и равноправие. Важно сдерживать распространение инфекций, особенно тех, которые могут стать чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера. Именно для этого мы регулярно проводим учения команд быстрого реагирования», — сказала в свою очередь Анна Попова.

В рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина, в стране сформирована современная сеть мониторинга патогенов. Это 113 лабораторий и 153 ПЦР-центра, 71 мобильная лаборатория, 16 из которых находятся в Приволжском федеральном округе. Роспотребнадзор также создал сеть исследовательских центров за рубежом: в Бурунди, Венесуэле, Вьетнаме и Гвинее.

Учения в Нижнем Новгороде стали самыми масштабными по общему количеству и географии участников, объединив 150 специалистов санитарно-эпидемиологических служб, медицинских организаций, научных и образовательных учреждений из 26 стран СНГ, Африки, Азии, Европы и Южной Америки.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров заметил, что такие мероприятия очень актуальны для Приволжского федерального округа. По его словам, несмотря на санкции, регионы Приволжья открыты для зарубежных контактов. Здесь проходят международные мероприятия и бизнес-миссии. Некоторые регионы округа имеют внешнюю границу, поэтому любая эпидситуация в соседних государствах требует постоянного мониторинга и максимальной готовности санитарно-эпидемических служб.

«В свою очередь наш округ активно участвует в федеральном проекте „Санитарный щит страны“, который реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Ключевое звено этой инициативы — модернизация специализированных противоэпидемических бригад. Они оснащены современным оборудованием для определения возбудителей инфекций в любой точке мира. Наш округ участвует в этой работе. Например, российский научно-исследовательский противочумной институт „Микроб“ в Саратове разработал мобильные лаборатории на базе выпускаемых в нашем округе автомобилей „КАМАЗ“ и „ГАЗ“. Эти лаборатории широко востребованы», — констатировал полпред.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин отметил, что возглавляемый им регион всегда играл особую роль в развитии науки и технологий. Также область активно вовлечена в международную повестку. «Сегодняшние учения — событие международного масштаба. Именно так — в международном формате и с привлечением опытных профессионалов, умеющих четко и слаженно реагировать на внештатные ситуации, — и нужно решать задачу обеспечения биологической безопасности», — уверен он.

В течение трех дней участники учений будут обмениваться опытом и знакомиться с российскими подходами к использованию мобильных лабораторий для реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, а также на практике отрабатывать навыки взаимодействия специалистов из разных стран.