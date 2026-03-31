Международные соревнования по бильярду стартовали в Татарстане

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани стартовали III Международные соревнования по бильярдному спорту на Кубок Раиса Республики Татарстан. Турнир стал первым этапом Кубка мира. В нем участвуют 80 ведущих спортсменов мирового рейтинга, которые соревнуются в дисциплине «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин. От имени руководства республики участников приветствовал Почетный председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что в последние годы бильярд заметно укрепил свои позиции как в России, так и на международной арене и сейчас занимает лидирующие позиции среди неолимпийских видов спорта. По его словам, соревнования на Кубок Раиса Татарстана собрали сильных игроков не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Мухаметшин подчеркнул, что в республике развиваются разные виды спорта, включая бильярд, который объединяет людей, а также напомнил, что в Татарстане в мире и согласии живут представители 175 национальностей.

Он также обратил внимание на достижения заслуженного мастера спорта Дианы Мироновой, назвав ее первой и единственной абсолютной чемпионкой мира и самой титулованной бильярдисткой в истории русского бильярда. По его словам, подобные турниры, проходящие в Казани, способствуют росту интереса к этому виду спорта.

Обращаясь к участникам, Мухаметшин отметил, что Татарстан сохраняет позиции одного из лидеров по развитию спорта в стране: регулярно спортом занимаются около двух третей населения – порядка 2,4 млн человек.

В республике продолжается развитие спортивной инфраструктуры – только за прошлый год построено 133 спортивных объекта, а также проведено более 70 крупных соревнований, включая национальные чемпионаты. Он подчеркнул, что спорт играет важную роль в объединении жителей и укреплении их здоровья, и пожелал участникам турнира успешных выступлений.

В знак открытия соревнований Мухаметшин выполнил символический первый удар по пирамиде.

Генеральный секретарь Международного комитета по пирамиде Яков Фирсов отметил вклад руководства Татарстана, министерства спорта и Федерации бильярдного спорта республики в развитие этого вида спорта в России.

Он выразил благодарность за организацию турнира, подчеркнув, что в Казани собрались сильнейшие игроки, и добавил, что такие соревнования способствуют развитию русского бильярда и создают комфортную атмосферу для участников.

Соревнования продлятся до 5 апреля. В турнире участвуют спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Среди участников – заслуженные мастера спорта Никита Володин, Диана Миронова и Никита Ливада. Татарстан представляют Диана Миронова, Элина Горыславец, Сергей Горыславец, Эйнар Замалеев, Максим Кочкин, Юрий Шишонин и Илья Старосельский.

В 2024 году победителями Кубка Раиса стали Диана Миронова и Артем Балов, а в 2025 году Миронова вновь выиграла турнир, также победу одержал Андрей Карасов.