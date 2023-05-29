Международные силы безопасности НАТО атаковали сербов в Косово

Международные силы безопасности под эгидой НАТО атаковали сербов, которые протестовали перед административным зданием в муниципалитете на севере Автономного края Косово и Метохия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Вечерне новости».

В сообщении говорилось, что мирная акция проходила перед администрацией, здание которой было занято представителями приштинской специальной полиции. Прибывшие сотрудники КФОР призвали протестующих отойти от здания. Однако когда те сели на землю с поднятыми руками, использовали против них слезоточивый газ и более 30 светошумовых гранат. В то же время полиция непризнанного Косова, находившаяся в здании администрации, применила огнестрельное оружие.

В результате два человека получили ранения.