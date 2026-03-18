Международные премии Halal Business и Charity Woman вручат на КазаньФорум-2026

С 16 марта по 15 апреля 2026 года принимаются заявки на международные премии Halal Business Woman и Halal Charity Woman, которые пройдут в рамках трека «Женский взгляд» деловой программы КазаньФорум-2026.

Премии имени арабской принцессы Зубейды бинт Джафар ежегодно вручаются женщинам-предпринимателям и благотворителям, создающим проекты по развитию халяль-индустрии и укреплению деловых и гуманитарных связей России со странами Организации исламского сотрудничества.

Halal Business Woman отмечает женщин, добившихся значительных результатов в предпринимательстве и создании качественных халяльных продуктов и услуг. Halal Charity Woman присуждается за выдающийся вклад в благотворительность и социальные инициативы.

В 2025 году лауреатами стали представительницы России и Камеруна, а в конкурсе принимали участие также представительницы из Индии, ОАЭ и Ганы.

«Международное признание на полях форума женских инициатив, реализованных проектов – это в том числе демонстрация дружественных подходов России к сближению с исламским миром через общие ценности на благо глобального общества. Женский форум дает основу для совместных международных достижений», – подчеркнула руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Церемония награждения состоится 15 мая в рамках Форума в Казани. Оператором подготовки и проведения мероприятия выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией – АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Зарегистрироваться на Форум можно на официальном сайте.