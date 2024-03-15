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Международные наблюдатели прибыли на избирательный участок в Иннополис
Международные наблюдатели на выборах Президента России прибыли в участковую избирательную комиссию, расположенную в Иннополисе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.
«В Иннополис приехали международные наблюдатели из Индонезии, Бангладеша, Доминиканской Республики, Испании и Танзании, которые посетили избирательный участок в городском пространстве «Артспейс» и проконтролировали организацию процесса голосования в городе высоких технологий», – написал Шайхутдинов.
Напомним, 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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