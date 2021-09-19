Международные эксперты: Выборы в Татарстане проходят абсолютно прозрачно

Выборы в Татарстане проходят абсолютно прозрачно, такую оценку проходящему голосованию дали международные эксперты из Германии, Мавритании и Сирии. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Я лично сопровождала наших международных экспертов. Они были поражены уровнем проведения выборной кампании. В большей степени они дали высокую оценку работе общественных наблюдателей», — рассказала она.

По словам омбудсмена, эксперты оценили работу избирательных участков не только в Казани, но и нескольких муниципальных образованиях РТ, а также посетили Центр общественного наблюдения. Практика слежения за всеми избирательными участками через экраны произвела на них большое впечатление.