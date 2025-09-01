Алексей Калачев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Международную премию имени Завойского вручат на Kazan Science Week. Об этом сообщил на пресс-конференции «Татар-информу» директор Казанского научного центра Российской академии наук (КазНЦ РАН) Алексей Калачев.

«Неделя науки в Казани, Kazan Science Week, – серия крупных научных конференций. Самая большая из них – конференция по лазерам, которая соберет более 400 участников, она международная», – пояснил Калачев.

Он добавил, что в рамках Недели науки состоится церемония вручения Международной премии имени Евгения Завойского. Она присуждается за выдающийся вклад в применение или развитие электронного парамагнитного резонанса в любой области науки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международная премия имени Евгения Завойского была учреждена в 1991 году и вручается при поддержке Правительства Республики Татарстан, Казанского физико-технического института имени Е. К. Завойского, Казанского федерального университета и издательства «Шпрингер Вена Нью Йорк».

Конференция Kazan Science Week пройдет с 22 сентября по 3 октября. Церемония вручения Международной премии имени Евгения Завойского намечена на 30 сентября.