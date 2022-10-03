Международную премию имени Завойского получил профессор индийского института

Адъюнкт-профессор Индийского технологического института Мадраса Санкаран Субраманиан удостоен Международной премии имени Е. К. Завойского за вклад в электронную парамагнитно-резонансную томографию. Церемония награждения состоялась сегодня в Академии наук Татарстана, лауреат принял в ней участие онлайн, сообщает пресс-служба Казанского федерального университета.

«Санкаран Субраманиан удостоен премии имени Завойского за выдающийся вклад в развитие измерений количества кислорода в тканях и в исследование рака методами скоростной ЭПР-томографии. В этом деле он достиг самых выдающихся результатов в мире и совершенно заслуженно избран лауреатом премии», — отметил председатель международного комитета по присуждению премии Кев Салихов.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин напомнил, что премия названа в честь выдающегося ученого, который в 1944 году открыл в Казанском университете явление электронного парамагнитного резонанса. Он заметил, что премия имеет особый статус и получила признание мирового научного сообщества.

Международная премия имени Е. К. Завойского учреждена в 1991 году. Она присуждается за выдающийся вклад в применение или развитие электронного парамагнитного резонанса в любой области науки. Лауреат получает диплом, медаль и 5 тыс. евро. Лекция лауреата о его работе публикуется в журнале Applied Magnetic Resonance.



За тридцать один год звания лауреата были удостоены 39 выдающихся ученых из разных стран мира — Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Нидерландов, России, Соединенных Штатов, Швейцарии, Японии, а также фирма Bruker BioSpin.