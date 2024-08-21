Международную ассоциацию детских организаций могут создать на саммите БРИКС

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Движение первых» готовит к учреждению новую детскую международную ассоциацию детских организаций по поручению Президента России Владимира Путина. Ее официальное создание состоится на одном из крупных международных мероприятий, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы им стал саммит БРИКС в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Сейчас обсуждается, что на одном из крупных международных мероприятий новая организация будет создана. Учредителем выступит “Движение первых”. В том числе, это может произойти на саммите БРИКС в Казани, это один из вариантов», – заявил собеседник.

Новая организация станет площадкой для объединения детских и молодежных организаций по всему миру в большую единую сеть. Это позволит им в течение года поддерживать отношения, обмениваться опытом, а летом встречаться в детских лагерях.

«Сейчас идет обсуждение формата работы организации. Уверены, что значимую роль там сыграют страны ОИС», – заключил Сулейманов.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с движением, 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.