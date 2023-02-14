Международное сотрудничество станет одной из главных тем на KazanForum-2023

Активизация международного сотрудничества в экономике, политике, туризме и культуре станет одним из ключевых треков для участников форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в столице Татарстана в предстоящем мае. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина.

Она отметила, что деловая программа мероприятия на данный момент включает в себя 127 деловых сессий на разнообразные темы.

«Программа сформирована по трекам, по различным темам. Первая большая тема – это международное сотрудничество. Ожидаем, что помимо традиционных встреч с послами иностранных государств пройдут дополнительные интересные сессии. Например, вместе с Госархивом РТ готовим сессию по общей истории России и стран ОИС», – отметила Минуллина.

Также в рамках международного трека организаторы запланировали проведение межпарламентских слушаний в формате «Россия – Персидский залив». Ожидается, что в них примут участие депутаты из исламских стран, а также их российские коллеги.

Другими важными треками форума станут совместный туризм (обмен турпотоками), расширение делового сотрудничества с рядом стран ближнего и дальнего зарубежья, обмен опытом в области исламского банкинга и многое другое.