Международная выставка Comtrans-2026 в Казани пройдет 22–25 сентября
Международная выставка Comtrans-2026 перенесена и пройдет с 22 по 25 сентября 2026 года в МВЦ «Казань Экспо», сообщили в Минпромторге Татарстана.
Мероприятие соберет ведущих производителей грузовиков, автобусов, легких коммерческих автомобилей, спецтехники, прицепов и полуприцепов, поставщиков компонентов и сервисных решений для транспортной отрасли.
Выставка традиционно станет ключевой площадкой для владельцев и операторов автопарков, дилеров, профессиональных водителей, журналистов и представителей органов власти, отвечающих за развитие и регулирование отрасли.
В рамках Comtrans-2026 запланирован тест-драйв техники по дороге рядом с МВЦ «Казань Экспо» с выездом из специально оборудованной зоны. Формат рассчитан на профессионалов и станет отдельной частью программы наряду с экспозицией и деловыми мероприятиями.