Международная выставка Comtrans-2026 в Казани пройдет 22–25 сентября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международная выставка Comtrans-2026 перенесена и пройдет с 22 по 25 сентября 2026 года в МВЦ «Казань Экспо», сообщили в Минпромторге Татарстана.

Мероприятие соберет ведущих производителей грузовиков, автобусов, легких коммерческих автомобилей, спецтехники, прицепов и полуприцепов, поставщиков компонентов и сервисных решений для транспортной отрасли.

Выставка традиционно станет ключевой площадкой для владельцев и операторов автопарков, дилеров, профессиональных водителей, журналистов и представителей органов власти, отвечающих за развитие и регулирование отрасли.

В рамках Comtrans-2026 запланирован тест-драйв техники по дороге рядом с МВЦ «Казань Экспо» с выездом из специально оборудованной зоны. Формат рассчитан на профессионалов и станет отдельной частью программы наряду с экспозицией и деловыми мероприятиями.