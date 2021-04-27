Международная тюркская академия провела посвященную Тукаю онлайн-конференцию

Международная тюркская академия организовала международную конференцию «Габдулла Тукай и тюркский мир», посвященную 135-летию со дня рождения классика татарской литературы. Онлайн-мероприятие состоялось в рамках серии «Наследие великих личностей».

Выступая на открытии встречи, президент академии Дархан Кыдырали отметил значение Габдуллы Тукая для тюркского мира и пожелал успехов участникам конференции. «Мы добавили имя Тукая в проект „Выдающиеся личности тюркского мира” наряду с такими великими сынами татарского народа, как Юсуп Акчура и Шигабутдин Марджани. Пять лет назад мы участвовали в праздновании 130-летия Тукая в Казани. Кроме того, мы издали сборник стихов Тукая на казахском языке. Юбилей Тукая — значимое событие не только для братского народа Татарстана, но и для нас, как и для всех тюркских народов», — подчеркнул он.

Принявшие участие в конференции исследователи в своих выступлениях рассказали о творческом и духовном наследии великого татарского поэта. Не обошли они вниманием и общечеловеческую ценность его творчества.

В частности, участниками научного форума стали директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, вице-президент Академии наук РТ Дания Загидуллина, заведующий кафедрой казахского языка и тюркологии Назарбаев Университета Юлай Шамильоглу и заведующий отделом текстологии Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибраимова АН РТ Марсель Ибрагимов.

Кроме того, поучаствовали в конференции официальный представитель Татарстана в Казахстане Денис Валеев, руководитель татарско-башкирского культурного центра «Таң» в Нур-Султане Яннат Низамутдинова, ведущий сотрудник отдела рукописей Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН Ахат Салихов, профессор Эгейского университета Мустафа Онер и профессор кафедры тюркологии ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Амантай Шарип, отмечает пресс-служба академии.