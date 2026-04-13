Международная премия Священного Корана пройдет в театре Камала

Международная премия Священного Корана пройдет в ТГАТ им. Г. Камала 24 апреля. Мероприятие организовано в рамках присвоения Казани статуса Культурной столицы исламского мира.

Организаторами премии выступают Духовное управление мусульман РФ, Министерство вакуфов и исламских дел Государства Катар и Духовное управление мусульман РТ при поддержке Правительства Республики Татарстан и Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Помимо конкурса чтецов, в фойе театра будет организована выставка, посвященная многовековой истории Корана.

