Международная премия «Совесть» вновь отметит героев детской благотворительности

Международная гуманитарная премия «Совесть» имени Альберта Лиханова, учреждённая Российским детским фондом при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, Общественной палаты и Президентского фонда культурных инициатив, вновь проводится в 2025 году. Эта награда уже стала символом общественного признания людей, посвятивших себя делу защиты детства. Она не только поощряет благотворительную деятельность в интересах детей, но и сохраняет память о писателе, общественном деятеле и одном из основоположников современной детской благотворительности в России — Альберте Анатольевиче Лиханове. В этом году страна широко отмечает его 90-летний юбилей.

Уже первый год существования премии показал её масштаб и значимость: оргкомитет получил более 300 заявок из 63 регионов страны. Среди претендентов — представители самых разных профессий и сфер жизни: учителя, медики, библиотекари, волонтёры, артисты, военнослужащие и общественные деятели. Все они объединены одним — искренним стремлением помогать детям и делать это бескорыстно.

Среди лауреатов прошлого года — Татьяна Сорокина, воспитавшая более 80 приёмных детей; хирург Юрий Козлов из Иркутска, спасающий жизни юных пациентов, в том числе за пределами страны; основатель РУСФОНДА Лев Амбиндер и Наталья Листопадова, детский омбудсмен Курской области.

В 2025 году премия будет вручаться в шести номинациях, охватывающих различные формы помощи детям. «Милосердие и забота» отметит труд педагогов, врачей, общественных и культурных деятелей, оказывающих поддержку детям в сложных обстоятельствах. Номинация «Благотворительность» предназначена для тех, кто помогает материально: детям с инвалидностью, семьям в кризисе, детским медицинским и реабилитационным учреждениям. «Духовная защита» выделит вклад в нравственное и гражданское воспитание. Особая категория — «Во имя мира и жизни» — будет присуждена тем, кто помогает детям в зонах конфликтов и катастроф. Впервые появится новая номинация — «Искусство ради добра», которая подчеркнёт роль деятелей культуры и искусства в благотворительности. Также в этом году вручат специальную литературную премию — за произведение, посвящённое защитникам Отечества, в честь юбилея Победы.

Высшей наградой станет Гран-при — за выдающийся вклад в дело защиты детства. Победитель получит уникальную статуэтку в форме детской слезы. Остальным лауреатам вручат медали и памятные дипломы.

Состав жюри премии в 2025 году претерпел обновления. Председателем остаётся Дмитрий Лиханов, глава Российского детского фонда. В числе экспертов — режиссёр Андрей Кончаловский, сенатор Константин Косачев, протоиерей Николай Соколов, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, Герой России Вячеслав Бочаров и другие. К ним присоединились народный художник России Василий Нестеренко, врач и Герой Труда РФ Марьяна Лысенко, а также лауреат прошлогодней премии Владислав Головин, Герой России и руководитель штаба «Юнармии».

Имена победителей станут известны 13 сентября — в день рождения Альберта Лиханова. Торжественная церемония вручения премии пройдёт 14 октября 2025 года в Москве, в день основания Советского детского фонда имени В. И. Ленина — ныне Российского детского фонда.