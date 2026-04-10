Международная олимпиада по татарскому языку и литературе пройдет в Казани 13-16 апреля
В Казани с 13 по 16 апреля пройдет XIII Международная олимпиада по татарскому языку и литературе. В ней примут участие 500 человек из 30 субъектов России и 5 зарубежных стран, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
В этом году интеллектуальное соревнование посвящено творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая.
Участниками олимпиады станут победители и призеры республиканских и межрегиональных этапов, а также участники интернет-тестирований и собеседований по татарскому языку и литературе. Финалисты представят жюри проекты, посвященные творчеству Г. Тукая и Мусы Джалиля.
Торжественное открытие состоится 13 апреля в 18:00 в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Основные конкурсные испытания пройдут на базе детского оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик».
Завершится олимпиада 16 апреля Форумом родного языка, который пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Корстон».