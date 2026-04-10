news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 апреля 2026 12:18

Международная олимпиада по татарскому языку и литературе пройдет в Казани 13-16 апреля

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани с 13 по 16 апреля пройдет XIII Международная олимпиада по татарскому языку и литературе. В ней примут участие 500 человек из 30 субъектов России и 5 зарубежных стран, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В этом году интеллектуальное соревнование посвящено творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая.

Участниками олимпиады станут победители и призеры республиканских и межрегиональных этапов, а также участники интернет-тестирований и собеседований по татарскому языку и литературе. Финалисты представят жюри проекты, посвященные творчеству Г. Тукая и Мусы Джалиля.

Торжественное открытие состоится 13 апреля в 18:00 в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Основные конкурсные испытания пройдут на базе детского оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик».

Завершится олимпиада 16 апреля Форумом родного языка, который пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Корстон».

#Год единства народов России #татарский язык #олимпиада по татарскому языку и литературе #Минобрнауки РТ #татарская литература
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

9 апреля 2026
ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

9 апреля 2026
Новости партнеров