Международная неделя инвесторов начнется 4 октября

С 4 октября начнется серия вебинаров «Грамотный инвестор» в рамках Международной недели инвесторов (World Investor Week, WIW), сообщила пресс-служба Отделения Банка России по Татарстану.

Вебинары помогут разобраться в принципах формирования инвестиционного портфеля, финансовом планировании, особенностях финансовых инструментов и сделок с ними — от выбора посредника до налогов на инвестиции.

Ознакомиться с расписанием вебинаров и зарегистрироваться можно на сайте онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности. Там также доступна запись на уроки для школьников (как индивидуальная, так и для подключения классов) и занятия для старшего поколения.

Полная программа мероприятий в рамках Международной недели инвесторов доступна на сайте Банка России.

Участие во всех мероприятиях WIW бесплатное.

В Международной неделе инвесторов примут участие около 100 стран и более 10 международных организаций. В России мероприятия традиционно координирует Центральный банк РФ.

В этом году основные темы глобальной информационной кампании по повышению уровня финансовой грамотности — распознавание мошеннических схем, устойчивое финансирование, цифровые активы и онлайн-инвестирование.