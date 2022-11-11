Международная литпремия «Глаголица» назовет в Казани имена 36 детей — лауреатов сезона

В Казани с 14 по 18 ноября будет проходить финал IX международной независимой литературной премии «Глаголица» – международного проекта по поддержке талантливых детей от 10 до 17 лет в области литературного творчества. Премия эта, подчеркнем, была основана в 2014 году в Казани. В этом году заявки на участие в ней, помимо россиян, направили претенденты еще из 17 стран мира, в том числе из Франции, Китая, Испании, Германии, США, Монголии, Казахстана, Молдовы и др. Всего поступило 2212 заявок – рекордное количество за историю премии.

«“Глаголица” учреждена для популяризации чтения среди детей и подростков, а также ради развития и поддержки русского и татарского художественного слова. Участники могут выбрать любую из 9 номинаций. Предусмотрена номинация “Неформат”, поэтому для участников практически нет ограничений в стилистике подаваемых произведений. При этом важно, что участие в конкурсе абсолютно бесплатное. В финал в этом году вышло 140 человек, которые будут бороться за главный приз – Хрустальную сову», – прокомментировали «Татар-информу» предстоящее событие в пресс-службе Министерства культуры РТ.

140 финалистов стали участниками литературной смены в лагере «Звездный» Лаишевского района Татарстана. Для них с 14 по 18 ноября будут проводиться мастер-классы, встречи с известными состоявшимися писателями – например, с Андреем Усачевым, Ниной Дашевской.

«Прислать на конкурс заявку в электронном виде – это еще не все. На месте, при живом общении и во время участия в мастер-классах участники еще должны как бы доказать свое авторство, продемонстрировать способности и потенциал, что их заявка – не единственное произведение, максимум на который они способны. Почти в каждой из 9 номинаций по две возрастные категории, так что на церемонии награждения и объявления лауреатов мы объявим 36 имен», – рассказала пресс-секретарь организатора премии Благотворительного фонда «Счастливые истории» Ольга Бурова.

В этом году с ребятами встретятся российский кинодраматург, художник-постановщик, актер, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Адабашьян, известные детские писатели и поэты, вошедшие в жюри премии: Андрей Усачев, Виктор Лунин, Сергей Махотин, Нина Дашевская, Галина Дядина, Галимьян Гильманов, Рифат Салах, Рустем Галиуллин, Алена Каримова, Айсылу Имамиева, журналист и общественный деятель Надежда Ажгихина, известные переводчики Ольга Варшавер и Ольга Мяэотс. Регистрация для участия в этих мероприятиях доступна по ссылке.

Мастера слова в дни полуфинала также будут проводить встречи с горожанами (в ДК Ленина, Национальной библиотеке, резиденции креативных индустрии «Штаб»). Вход на эти встречи, а также демонстрации фильмов, театральных постановок и автограф-сессии свободный.

Церемония награждения IX международной независимой литературной Премии «Глаголица» пройдет 18 ноября в театре кукол «Экият». Победители получат в подарок планшеты, набор художественных произведений «Малая библиотека».