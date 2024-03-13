Международная лига «Татфайт» проведет вечер боев «Битва в Нижнекамске»

Фото: Международная профессиональная бойцовская лига «Татфайт»

В нижнекамском спортивном комплексе «Шинник» состоится турнир Международной профессиональной бойцовской лиги «Татфайт» и лиги GPRO «Битва в Нижнекамске».

В октагоне-восьмиугольнике встретятся титулованные бойцы, добившиеся высоких результатов в любительском спорте, а также бойцы-профессионалы по контактным видам боевых искусств из Москвы, Казани, Ростова, Йошкар-Олы, Стерлитамака, Ульяновска, Набережных Челнов и Нижнекамска, а также из Азербайджана.

«Турнир пройдет в соответствии со всеми традициями светского спортивного мероприятия: профессиональный свет и звук. Главной нашей задачей является воспитание татарстанских бойцов, а не привлечение легионеров, в этом вопросе у лиги твердое мнение. Новое поколение восходящих звезд единоборств России — Никита Платцев, Данил Мусин, Ришат Хоснуллин — покажет свое мастерство. Ждем всех ценителей и любителей боевых искусств на вечере боев в Нижнекамске», — рассказал журналисту «Татар-информа» руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по РТ, генеральный директор Международной профессиональной бойцовской лиги «Татфайт» Александр Даренков.

В ходе вечера публика увидит 15 полноконтактных поединков по видам спорта ММА и Киокусинкай, а также по правилам профессиональной лиги GPRO. В главном бою вечера встретятся полутяжеловесы Роман Булгаков из Москвы и Ришат Хоснуллин из Нижнекамска.

Открытие вечера боев состоится 6 апреля в 18 часов.

Организатором мероприятия выступает Международная профессиональная бойцовская лига «Татфайт» и Нижнекамское отделение филиала Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства спорта РТ и Союза общественных деятелей РТ.