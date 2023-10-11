Международная конференция в Казани соберет около ста ученых в области письменной культуры

Айнур Тимерханов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Около ста заявок от представителей научного сообщества России и стран ближнего зарубежья подано на сегодняшний день на участие в международной научной конференции «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России», которая пройдет в октябре в Татарстане. Об этом сообщил сегодня вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Тематика конференции имеет широкий диапазон, заявлен солидный состав участников. Это дает уверенность в том, что мы шире сможем представить традиции нашей письменности. Эта большая конференция позволит нам лучше представить традиции арабографики в контексте общероссийской и общеевропейской письменной культуры», — пояснил он.

В рамках конференции будет организована специализированная выставка. На ней будут представлены памятники деловой и книжной письменности России и стран Западной Европы XV — начала XIX веков, хранящиеся в Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН, Музее археологии Татарстана, Центре письменного наследия Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ и Национальной библиотеке РТ.

Международная научная конференция «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России» пройдет с 17 по 19 октября в Национальной библиотеке РТ.