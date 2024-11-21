Международная конференция к 75-летию Шамиля Шарифуллина пройдет в Казани

Международная научная конференция «Композитор и фольклор: теория, история, практика» состоится в Казани 5-6 декабря. Событие, приуроченное к 75-летию со дня рождения татарского композитора Шамиля Шарифуллина, организует Казанская государственная консерватория при поддержке Министерства культуры РФ. Об этом «Татар-информу» сообщила дочь композитора Гузель Абульханова.

В конференции, которая пройдет как очно, так и онлайн, примут участие исследователи, преподаватели, аспиранты, студенты музыкальных вузов, научные сотрудники НИИ художественного профиля, композиторы, исполнители и музыкальные педагоги.

Темы научного форума связаны с теорией и методами музыкознания в области фольклора и композиторского мастерства, вопросами национальной идентичности, фольклорных элементов в творчестве современных композиторов, музыкально-этнографическими экспедициями, национальными композиторскими школами России, мусульманской музыкально-поэтической традицией, а также с творчеством самого Шамиля Шарифуллина.

По материалам конференции планируется издать сборник статей.