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Спорт
6 сентября 2022  14:27

Международная федерация хоккея рассмотрит порядок возвращения России на чемпионат мира

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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что конгресс федерации рассмотрит вопрос по возвращению сборной России на чемпионат мира в случае ее допуска. 

«На данный момент никакого решения нет. Координационный комитет ИИХФ работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Белоруссии, если оно состоится в следующем году или позже. Все это будет представлено совету ИИХФ до полугодового конгресса в конце месяца. Решение будет принято во время конгресса», — цитирует Тардифа ТАСС.

Стоит отметить, что ближайший конгресс ИИХФ состоится в Турции с 29 сентября по 1 октября.

Напомним, в феврале совет Международной федерации хоккея отстранил сборную России от международных соревнований на неопределенный срок. Национальная команда пропустила чемпионат мира 2022 года, который состоялся в мае.

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