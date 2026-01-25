Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила запрет на участие сборных России и Белоруссии в состязаниях под своей эгидой на сезон‑2026/27, обосновав это решение соображениями безопасности.

Вместе с тем в федерации пообещали в ближайшее время рассмотреть возможность возвращения юниорских сборных РФ и РБ к международным турнирам начиная с сезона-2027/28.

Решение совета IIHF прокомментировал «СЭ» его член, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс. По его словам, дело в том, «ничего в мире не поменялось» и вооруженное противостояние на Украине продолжается.

При этом спортивный функционер подчеркнул, что речь идет не о рестрикциях. «Никаких санкций нет. Есть соображения, которые связаны с безопасностью проведения чемпионатов мира. Как раз по этим соображениям безопасности игроков и участников Россия и Белоруссия не играют», – заверил он.

Международная федерация хоккея в 2022 году, после начала специальной военной операции, отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под эгидой организации.