Международная федерация волейбола подтвердила, что чемпионат мира-2022 пройдет в России

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом сообщает ТАСС со сслыкой на пресс-службу федерации.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Казани и еще девяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

«FIVB приветствует признание WADA того факта, что юридически и практически невозможно перенести проведение чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2022 года из России, учитывая, насколько далеко продвинулась подготовка к этому мероприятию, которое пройдет в нескольких городах», – сказал президент FIVB Ари Граса.

FIVB отметила, что продолжит работать вместе с WADA и организаторами чемпионата мира для того, чтобы гарантировать выполнение санкций CAS.

Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, согласно которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.