Международная федерация санного спорта не приняла решение арбитража

Исполком Международной федерации санного спорта (FIL) не согласился с решением арбитражного суда организации допустить российских спортсменов до международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIL.

Исполком FIL также не разрешит проводить международные состязания на территории России.

В начале марта исполком FIL временно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, но арбитражный суд федерации санного спорта удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Этот случай стал первой успешной апелляцией российской спортивной федерации на отстранение от международных стартов. Впрочем, само по себе решение арбитража не стало окончательным вердиктом.