5 мая 2026 15:31

Международная федерация ММА восстановит членство Союза ММА России

Фото: официальный портал союза ММА России

Исполком Международной федерации ММА (IMMAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Победители Первенства России (12-17 лет), которое прошло в Алуште, смогут принять участие в международных соревнованиях IMMAF под флагом России уже в этом году. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену», — написал Дегтярев.

Он поблагодарил президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов. Ранее полный допуск получили дзюдоисты и самбисты.

