Организатор премии «Глаголица» пожаловалась на снижение числа татароязычных авторов

Тревожный сигнал и главная проблема IX международной независимой литературной премии «Глаголица» для детей от 10 до 17 лет – снижение количества татароязычных участников. Об этом на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» заявила Ирина Хуснутдинова, создатель благотворительного фонда «Счастливые истории», организующего «Глаголицу».

«В этом году к нам пришло рекордное число заявок – 2212, что на 50% больше, чем в прошлом году. Это 76 регионов РФ, 45 городов и районов Татарстана, 18 стран мира, среди которых Монголия, Китай, Америка, Латвия, Казахстан, Франция и др. 99 детей проходили и проходят до сих пор обучение. У нас действительно золотой состав жюри. Дети испытывают культурный шок от всего, что здесь происходит (140 финалистов с 14 по 18 ноября проживают в литературной смене лагеря «Звездный» Лаишевского района Татарстана – прим. Т-и). На фоне заметного роста престижа премии снижение участников татароязычных номинаций выглядит очень странно. Это проблема. Большая проблема в том, что родители не хотят отпускать детей в Казань. Это страх перед большим городом, непонимание, для чего нужно развивать детям талант в области литературы, и прочее. Мала вероятность, что дети из таких семей, несмотря на талант, свяжут свою жизнь с развитием родного языка», – констатировала Хуснутдинова.

Основной идеей конкурса-премии она назвала формирование литературной элиты, литературного пласта в Татарстане. Организаторы, по ее словам, увеличивают для этого число татароязычных номинаций, обзванивают родителей, уговаривая отпустить детей на литературную смену в Казань. Заявки на конкурс принимаются на русском и татарском языках. На премию в этом году на татарском языке были поданы 28 произведений в прозе и 61 в поэзии, тогда как на русском – 748 в прозе и более 1000 в поэзии.

«Я думаю, мы должны все вместе поработать над престижем владения литературным, красивым родным языком. У нас есть видение, как это нужно сделать, но мы одни не можем с этим справиться. Я думаю, что нам нужна помощь и внимание государственных деятелей к этому вопросу», – призналась спикер.

Номинаций в «Глаголице» в этом году девять. Среди них проза и поэзия на русском и татарском языках, эссе на русском, художественные переводы с русского на татарский и с татарского на русский, а также переводы с французского, английского и немецкого языков на русский, тексты полилингвальных детей и категория «неформат». В последней был представлен, например, как рассказала курирующая номинацию Нина Дашевская, учебник английского языка, созданный конкурсантом не в академическом стиле, а в формате легкой смешной истории.

«Мне особенно нравится то, что есть возможность участвовать детям, живущим за рубежом. Где бы ни находились наши писатели или наши читатели, они все равно остаются русскоязычными и татароязычными. В Австралии, я знаю, довольно много выходцев из Татарстана. Важно, чтобы это было непрерывно: в Канаде ли будет жить этот ребенок, который является носителем русского или татарского языка, или в Австралии, или в Африке, он все равно остается нашим слушателем, нашим читателем и, возможно, будет и нашим писателем. В этом особенность и достоинство премии – она не замыкается в узконациональных и территориальных границах. А дети, как всегда, хорошие. Дети не бывают лучше и лучше, они уже сами по себе хорошие, талантливые, разные. Тяжело судить и выбирать среди детей. Я всегда сочувствую, потому что всегда бывают обиженные, а хочется сказать, что вы все прекрасные. Детское ожидание очень ценно», – подчеркнул известный писатель, член жюри премии «Глаголица» Андрей Усачев.

Церемония награждения IX международной независимой литературной премии «Глаголица» пройдет 18 ноября в театре кукол «Экият». Будут названы имена 36 лауреатов (в некоторых номинациях по две возрастные категории). Победители получат в подарок планшеты, набор художественных произведений «Малая библиотека». Также будут вручены спецпризы – от Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева за лучшее произведение на татарском языке и призы памяти Роберта Миннуллина и Михаила Яснова за лучшие произведения, созвучные творчеству писателей.

«Спасибо фонду за веру, что мы все вместе сможем изменить мир к лучшему», – сказала журналист и член жюри премии «Глаголица» Надежда Ажгихина.