Международная ассоциация детских организаций обсудит в Казани развитие культуры

В Казани с 15 по 16 ноября пройдет заседание международной ассоциации детских организаций по треку «Культура». Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Это будет первое заседание международной ассоциации детских организаций, связанное с конкретным треком. В нем поучаствуют представители почти 20 стран. Они обсудят культурные обмены, профильные смены в лагерях, творческие мероприятия и многое другое», - рассказал собеседник агентства.

Решение о создании международной ассоциации детских организаций было принято на Всемирном фестивале молодежи в Сочи в этом году. «Движение первых» стало учредителем объединения.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.