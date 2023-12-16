Между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые открыли первую ледовую переправу

Инспекторы ГИМС посетили первую в этом году ледовую дорогу между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На переправе, чтобы отработать оперативное реагирование на возможные инциденты, прошли учения отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ и пожарных 8-го пожарно-спасательного отряда.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, прежде, чем для водителей был открыт доступ, инспекторы ГИМС измерили толщину льда. Сейчас она составляет от 30 до 35 см и позволяет открыть движение по льду легковых автомобилей массой до 3,5 тонн.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Скорость проезда по ледовой дороге допускается не выше 20 км/ч, при движении по переправе необходимо соблюдать дистанцию от 50 до 100 м.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Всего в период ледостава в республике запланировано открытие 4 ледовых переправ по следующим маршрутам:

Верхнеуслонский муниципальный район: н.п. Ст. Аракчино - н.п. Верхний Услон;

Зеленодольский муниципальный район: г. Зеленодольск - н.п. Нижние Вязовые;

Мамадышский муниципальный район: с. Соколки - н.п. Новозакамский;