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Между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые открыли первую ледовую переправу
Инспекторы ГИМС посетили первую в этом году ледовую дорогу между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На переправе, чтобы отработать оперативное реагирование на возможные инциденты, прошли учения отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ и пожарных 8-го пожарно-спасательного отряда.
Кроме того, прежде, чем для водителей был открыт доступ, инспекторы ГИМС измерили толщину льда. Сейчас она составляет от 30 до 35 см и позволяет открыть движение по льду легковых автомобилей массой до 3,5 тонн.
Скорость проезда по ледовой дороге допускается не выше 20 км/ч, при движении по переправе необходимо соблюдать дистанцию от 50 до 100 м.
Всего в период ледостава в республике запланировано открытие 4 ледовых переправ по следующим маршрутам:
- Верхнеуслонский муниципальный район: н.п. Ст. Аракчино - н.п. Верхний Услон;
- Зеленодольский муниципальный район: г. Зеленодольск - н.п. Нижние Вязовые;
- Мамадышский муниципальный район: с. Соколки - н.п. Новозакамский;
- Елабужский муниципальный район: с. Покровское - н.п. Красный ключ.
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