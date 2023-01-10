Между Татарстаном и Марий Эл установили официальную границу

Граница между Татарстаном и Марий Эл протяженностью 334 километра внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает пресс-служба татарстанского Росреестра.

«В Татарстане продолжается активная работа по установлению границ с соседними регионами. Внесение в ЕГРН сведений о границах между субъектами РФ является ключевой задачей для органов государственной власти», — отметил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

Чиновник пояснил, что выполнение этой задачи повысит инвестиционную привлекательность граничащих друг с другом регионов и увеличит эффективность управления земельными ресурсами.

На сегодняшний день в ЕГРН внесены границы Татарстана с Оренбургской областью, республиками Башкортостан и Марий Эл. Также подписаны соглашения об установлении границ с республиками Чувашия и Удмуртия, Самарской и Ульяновской областями.

«Полагаем, что все границы Татарстана <...> будут официально установлены в начавшемся году», — добавил Зяббаров.