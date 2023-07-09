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Между ростовским Донецком и Каменском системы ПВО сбили ракету
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Сегодня в Ростовской области сработала система ПВО, сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Около 12.00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета», – указано в сообщении.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется.
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