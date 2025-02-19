«Между нами химия»: как «Нижнекамскнефтехим» превратил хоккейное дерби в научное шоу

«Нижнекамскнефтехим» посвятил татарстанское дерби между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» проекту «Между нами химия». В ледовом дворце «Нефтехим Арена» болельщики разгадывали химические ребусы и проводили опыты. Подарки для самых активных были тематическими – каждый предмет изготовлен из полимеров, произведенных на нижнекамском предприятии СИБУРа.





Многогранная история

Игра, которая прошла накануне, попала в топ-5 поединков официального сайта Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Билеты разошлись как горячие пирожки.

– Нижнекамск – это город хоккея, город нефтехимиков. Татарстанское дерби, которое мы вместе с «Нижнекамскнефтехимом» проводим уже не в первый раз, – яркое и ожидаемое событие и у нас в городе, и в республике. В этот день на льду возникает особая химия между игроками, любителями хоккея, предприятиями нашего города. Нас всех объединяет мир нефтехимии, – отметил генеральный директор ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов.

В фойе «Нефтехим Арены» любителей хоккея встречали ходулисты. Здесь же расположились тематические фотозоны. Основные активности для зрителей нефтехимического матча обыгрывали значение полимеров в повседневной жизни. 8 из 10 предметов вокруг нас изготовлены из этой нефтехимической продукции. Одежда, автомобили, утеплители дома, корпус микроволновки и даже шайба, шлем и визор хоккеиста – все это сделано из полимеров. Список можно продолжать бесконечно. Одной из целей тематического матча стало более близкое знакомство татарстанцев с нефтехимией и продукцией отрасли.

– «Между нами химия» – это многогранный проект, который мы запустили два года назад, в 2023 году, в преддверии Дня химика. Это и тематические трамвайные маршруты, и рассказы о российских химиках, и аудиогиды, и картины с нефтехимического пленэра, и увлекательные квизы. Татарстанское дерби стало традицией для проекта. На сегодняшней игре мы проводим целый ряд просветительских активностей, чтобы рассказать подрастающему поколению, жителям и гостям Нижнекамска, что такое нефтехимия. Бренд «Между нами химия» раскрывает грани игры татарстанских команд, потому что «Ак Барс» и «Нефтехимик» – это всегда особая химия на льду и территории арены, – рассказал руководитель направления «Корпоративные коммуникации и брендинг» «Нижнекамскнефтехима» Ранис Халилов.

Мир нефтехимии

Старт полному погружению в мир нефтехимии был дан за час до начала матча. На входе любителям хоккея вручали карту локаций нефтехимического квеста, пройдя все точки которого, можно было получить специальный приз. На втором этаже расположилась выставка картин «Между нами химия». Художники из разных уголков России запечатлели на нефтехимическом пленэре виды НКНХ, его сотрудников и продукцию предприятия.

– Здорово, что на матче мы можем и развлечься, и поболеть за любимую команду, и узнать что-то новое, – отметила нижнекамка Аниса Хузина.

«Нижнекамскнефтехим» приготовил для болельщиков множество увлекательных активностей – мастер-классы, химические шоу и загадки. Хоккейный матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» стал не просто спортивным событием, а настоящим праздником нефтехимии.

Болельщица «Нефтехимика» Амелия Минниханова вместе с подругами провела химические опыты – они превратили набор бесцветных жидкостей и порошков в черный, поглощающий свет раствор.

– Мы высыпали в колбу соль, добавили воды, крахмал и перекись водорода, миг – и все почернело. Этот опыт называется «Египетская ночь», просто вау, – поделилась Амелия Минниханова.

Юный болельщик «волков» Карим Нуруллин создал картину из полимеров. Ильгизе Гайнуллиной с семьей больше всего понравилось разгадывать ребусы от «Дмитрия Менделеева» – аниматора, загримированного под великого русского ученого.

– Настоящая зарядка для мозгов. Запомнилось и задание, где надо было сопоставить полимер и предмет, изготовленный из него. Сын угадал с первой попытки, – рассказала любительница хоккея.

Одним из заданий квеста было сделать фото в фотобудке. Болельщик «Ак Барса» Роман Стельмаков с женой и ребенком с удовольствием позировали.

– Мы готовы пройти этот нефтехимический путь до конца. Это дело принципа. Да и очень весело, Дмитрий Иванович от души насмешил своими загадками, – поделился Роман.

За каждое выполненное задание квеста любители хоккея получали наклейку. Самым активным вручили ценные призы, изготовленные в Татарстане на основе полимеров «Нижнекамскнефтехима», – расчески, ледянки, лопаты, термосумки. Во время матча разыграли хоккейное джерси, также созданное на основе нефтехимической продукции.

В холле «Нефтехим Арены» нашлось место и виртуальной реальности. Надев VR-очки, дети и взрослые путешествовали по нефтехимическим производствам.

– Я запомнил разные трубы. Там очень красиво, – сказал маленький Рома Лысанов.

Поехали, стая!

Нефтехимическая тематика поддерживалась и на самой игре. С первыми звуками государственного гимна фан-сектор развернул баннер «Между нами химия». Шайбу в игру ввел директор олефинового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» Ленар Нагимуллин. Болельщики скандировали: «Ниж-не-камск!» И «Нефтехимик» откликнулся, команда дала жару.

Первую шайбу в ворота соперника «волки» загнали уже на четвертой минуте матча. Передачу Владислав Леонтьева подхватил Кирилл Петров, забросил Владимир Брюквин. За грубую игру возле ворот «Ак Барс» получил штрафной. К сожалению болельщиков, Жан‑Себастьян Деа буллит не реализовал. На седьмой минуте нефтехимики забили еще раз. Райли Барбер подал шайбу Андрею Белозерову, затем ее подхватил Лука Профака и вел до ворот. Трибуны в едином порыве поддержали хоккеиста.

«Волки» отчаянно защищали свои ворота. Два гола «Ак Барс» забил усилиями Николаса Петана и Никиты Дыняка. Не обошлось и без драк и поломанных клюшек, хоккеисты играли жестко.

– Я люблю, когда мы побеждаем и когда кто-то дерется. Они мощно столкнулись. Было классно, – поделился в перерыве юный болельщик «волков» Ислам Каримов.

В восторге от игры и Аида Исрафилова, которая воспользовалась перерывом, чтобы сделать памятное фото и пройти задания квеста.

– Испытываешь ни с чем не сравнимый азарт и напряжение. Переживаешь за любимую команду. «Волки» – молодцы! И вдвойне молодцы, что поддерживают распространение нефтехимической темы на большую аудиторию, – подчеркнула юная болельщица.

Второй период прошел не менее напряженно. Филипп Долганов держал ворота. «Ак Барс» не скупился на опасные моменты. Девятнадцать секунд оставалось до конца второго периода, когда Никита Хоружев в меньшинстве забросил победную для «Нефтехимика» шайбу.

– Я сорвал голос после этого гола, – рассказал болельщик «Нефтехимика» из Вологды Дмитрий Викторов.

После завершения периода в холле на втором этаже развернулось «Химическое шоу профессора Николя». Также «профессор Альберт» взрывал воздушные шарики под громкий счет аудитории фокусов, охлаждал взволнованных игрой болельщиков, замораживал розу и срывал заслуженные аплодисменты.

– Мне все очень понравилось. Особенно жидкий азот. Реально круто! – поделился тринадцатилетний Рамазан Юсуфов.

В третьем периоде разыграли мощный скребок для снега, изготовленный из полимеров, произведенных на НКНХ, и билет на ночную экскурсию по «Нижнекамскнефтехиму». Счастливым обладателем лопаты стал нижнекамец Артем, а полюбоваться видами нижнекамского предприятия СИБУРа в свете тысяч ламп сможет Надежда.

В ходе третьего периода казанская команда упорно пыталась переломить ход игры, захватывала шайбу, болельщики не расслаблялись ни на секунду. «Волкам» было непросто, но... Они победили со счетом 3:2.

Болельщица «Нефтехимика» с внушительным стажем Раиса Камалеева в восторге от матча.

– Я ни один матч не пропускаю уже много лет. И сегодня ребята играли супер! Внучке очень понравились и игра, и нефтехимические активности. Здорово, молодцы! – похвалила Раиса Петровна.

Проект «Нижнекамскнефтехима» «Между нами химия» объединяет науку и жизнь, промышленность и культуру, экологию и спорт. Он вдохновляет на изучение нефтехимии, вызывает гордость за достижения отрасли и показывает, как ее продукция меняет нашу повседневность. Это и рассказы о великих химиках, увлекательные квизы, уникальные трамвайные маршруты, посвященные легендам российской химии, тематические маршруты и аудиогиды, а также муралы, которые превращают улицы Нижнекамска в арт-пространство.