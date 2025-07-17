«Между нами возникла та самая химия». Как «Рубин» презентовал форму в «Казаньоргсинтезе»

Вчера в «Казаньоргсинтезе» состоялась презентация формы «Рубина». Предварительно на территории предприятия была проведена экскурсия для игроков казанской команды. В каких цветах будет играть команда Рашида Рахимова в новом сезоне, как прошла экскурсия, какие задачи у «Рубина» и о много другом - в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: пресс-служба «Рубина»

Второй завод для «Рубина» за две недели

Последние недели «Рубин» усиленно готовится к сезону. Команда посещает различные мероприятия, проводит товарищеские игры, наигрывает новичков и так далее.

Также имеют место быть и экскурсии. 4 июля казанцы приехали в гости в Нижнекамск – в СИБУР, являющийся спонсором «Рубина». Вчера же подопечные Рашида Рахимова посетили уже казанское предприятие - «Казаньоргсинтез». Там команду, которую представляли капитан Игор Вуячич, Мирлинд Даку, Илья Рожков, Евгений Ставер, Руслан Безруков и новичок Дениль Мальдонадо, поводили по территории завода.

Фото: пресс-служба «Рубина»

Особенно игрокам понравилась комната психологической разгрузки. В ней находилось массажное кресло и кресло для сна. Точь-в-точь как в нижнекамском СИБУРе. Вуячич и Даку, не бывавшие в соседнем городе на экскурсии, первым делом рухнули в эти кресла и не хотели вставать. Черногорец надел специальный шлем и говорил: «Я хочу остаться здесь». Также визитеров угостили кислородными коктейлями.

Фото: пресс-служба «Рубина»

«Между нами возникла та самая химия»

Конечно, команда осталась под впечатлением после такой экскурсии. Однако основная цель поездки была презентовать форму. В то время как экскурсия была скорее приятным и интересным дополнением. На прощание Вуячич поуправлял экоботом – машиной, которая замеряет воздух.

Фото: пресс-служба «Рубина»

Тем не менее, на старте презентации президент «Рубина» Марат Сафиуллин и Рашид Рахимов первым делом поделились теплыми словами в адрес «Казаньоргсинтеза».

«Коллективы предприятий – это тоже часть нашей команды. Труд каждого сотрудника вносит вклад в наши общие победы и достижения. Именно поэтому сегодня мы здесь – на одном из самых современных и высокотехнологичных предприятий, вносящих вклад в развитие нашей республики», – сказал Сафиуллин.

Наставник казанского клуба же поблагодарил сотрудников организации за поддержку «Рубина» и посещение матчей команды.

«Химичить вы умеете. Считаю, что между нами возникла та самая химия. Мы с удовольствием приезжаем к вам. Мы рады, что вы приходите на наши матчи и поддерживаете нас. Для нас это важно. Цель, которую мы ставили изначально – чтобы, приходя на стадион, вы видели футболистов, которые будут биться, будут играть сердцем для вас. Да, могут быть ошибки, они люди, но равнодушных нет», – сказал Рахимов.

Примечательно, что Безруков посещает территорию «Казаньоргсинтеза» уже четвертый раз. Он пошутил об этом, указав, что его хотят «спихнуть» в эту сферу. А также добавил, что КОС постоянно развивается.

«Я здесь четвертый раз. У меня складывается ощущение, что меня хотят в эту сферу спихнуть (смеется). Каждый раз, когда я здесь бываю, я только рад. И когда такое предлагают, я сразу изъявляю желание здесь побывать. Потому что постоянно здесь что-то строится, что-то новое появляется. Каждый раз мы приезжаем и видим абсолютно новые вещи, например, сегодня увидели комнату отдыха, релаксации. Всем понравилось – Даку вообще вдвойне кайфанул», – сказал Руслан.

Фото: пресс-служба «Рубина»

Татарстан, метро, история – три столпа новой формы

С местом проведения презентации разобрались. А что насчет, собственно, самого виновника торжества – формы? По сравнению с прошлым сезоном она не сильно изменилась в цветовой гамме – лишь в белую добавилось больше черного цвета. Гораздо интереснее смысл, заложенный в новое обмундирование футболистов.

Итак, красная отсылает к культурному коду Республики Татарстан. На форме изображены орнаменты. Причем, как сообщается, это не «рандомные» узоры, а татаро-булгарский вариант, который был написан в книге казанского архитектора и театрального художника Петра Сперанского.

Гостевая, то бишь зеленая, посвящена 20-летию метрополитена в Казани. На ней изображено 11 вертикальных полос – прямо как на станции метро «Авиастроительная». Кстати, насчет метрополитена. В честь 20-летия станция Авиастроительная будет называться «Рубин Авиастроительная» в течение сезона 2025/26.

Последняя, белая, отсылает к корням казанской команды, когда она еще выступала в чемпионате СССР в классе «Б» в 1965 году. На ее задней стороне красуется автограф тренера того коллектива Николая Сентябрева.

Фото: пресс-служба «Рубина»

«Рубин» – не середняк»

После самой презентации формы последовали вопросы от сотрудников «Казаньоргсинтеза» представителям «Рубина». Самый первый из них – каковы перспективы клуба в следующем сезоне? На него ответил Марат Сафиуллин, указав, что завышать ожиданий не следует.

«Рубин» имеет очень профессиональный тренерский штаб. У нас очень серьезные качественные футболисты, которые показали себя и в прошедшем сезоне очень достойно. "Рубин" – это не середняк, в российской Премьер-лиге, всегда ставит максимальные задачи. Наверное, делать какие-то высокие заявления, может быть, и не нужно. Но то, что команда будет выкладываться в каждом матче, играть в каждом матче на победу и стараться занять самые высокие места по итогам сезона - это однозначно. Поэтому давайте все вместе пожелаем удачи нашей команде и будем бороться за более высокие места в турнирах», – сказал президент команды.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтез»

Далее вопросы следовали уже самим футболистам. Например, игрока выражали мнение, кто должен получить «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона. В итоге мнения сложились следующим образом: три игрока – за Усмана Дембеле, два – за Ламина Ямаля, и лишь Евгений Ставер проголосовал за Рафинью.

Даку же делился тем, что его по приезде в Казань очень удивило гостеприимство столицы РТ, а также терпимость к разным вероисповеданиям. Поскольку в Кремле есть как прекрасная мечеть, так и замечательный православный храм.

Говоря о легионерах, стоит отметить и Мальдонадо. Он был одним из трех презентаторов формы. Гондурасец рассказал о своих впечатлениях от переезда в Россию.

«Для меня большая честь быть здесь. Замечательный город, это очень красивое место, которое меня очень впечатлило. Моя задача – работать упорно, помочь команде быть как можно выше. Спасибо вам за вашу поддержку. Знаю, что вы любите свой город и команду. Уверяю вас, что мы приложим максимум усилий, чтобы быть выше», – сказал Мальдональдо.

Фото: rubin-kazan.ru

«Запаса прочности у нас нет»

После вопросов игрокам и фотосессии визит «Рубина» в «Казаньоргсинтез» завершился. А уже вечером прошла открытая тренировка, где выяснилось состояние клуба перед самым стартом сезона. По словам Рашида Рахимова, стопроцентной форму казанцев назвать нельзя. Поскольку подготовительный период был совсем небольшим.

«Стопроцентно оптимальная она в любом случае не будет. Мы понимаем, что очень короткий подготовительный период. В то же время, я думаю, что они не растеряли всей той базы, которая была с прошлого года. Поэтому будем надеяться, что придет тонус игровой и все будет в физическом плане нормально», – сказал наставник.

Вообще, перерыв между сезонами действительно очень короткий – чуть меньше двух месяцев. Это даже меньше, чем зимняя пауза. А усложняется ситуация тем, что первым соперником у «Рубина» будет усилившийся «Ахмат». А вдобавок матч выездной. Рахимов отреагировал на это, предрекая в Грозном тяжелейший матч.

«Надо понимать, что они приобрели сильных футболистов. Тем более играем там. Они прекрасно понимают, что произошло в прошлом году. Они будут стараться выступить совершенно по-другому в этом сезоне. И это понятно. Поэтому мы знаем, что там ждет нас тяжелый матч», – высказался наставник.

Кстати, про форму игроков. Отдельно хотелось узнать про Даку. Поскольку в минувшем сезоне он играл «на уколах», практически не лечился от своих травм. Про албанца Рахимов сказал: «Пока не болеет. Посмотрим».

Но если отставить трудный старт, то в целом картина более-менее позитивная. Во-первых, сохранили Даку в команде. Во-вторых, качественно укрепили защитную линию Денилем Мальдонадо. В то же время грезить о попадании в топ-6 РПЛ не следует. Как объяснил Рахимов, у команды есть желание, но ей не хватает запаса прочности.

«Я считаю, что в футболе нужно очень многие моменты оценивать правильно, адекватно, быть реалистом и смотреть на вещи реально. Я понимаю желание, но пока, надо сказать так, мы прыгаем выше головы. Определенного запаса прочности у нас нет. И мы это понимаем, мы знаем, что мы будем биться, мы будем отдаваться каждую игру. Мы имеем такое же желание подняться выше. Не только руководители, но и игроки, и тренерский штаб. Однако, опять же, пока мы видим, что у нас нет больших приобретений. Зимой мы вообще никого не приобрели», – заключил наставник.

Вообще, нынешняя команда действительно является «колючей» и амбициозной. Она давала бой топам в минувшем сезоне, например, «Спартаку» (2:1) и «Краснодару» (1:1). И по праву стала самой первой после бессменной шестерки лучших. И попасть в этот список есть шансы, просто для этого нужны трансферы.