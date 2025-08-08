Между Москвой и Вашингтоном – Абу-Даби: что известно о планах встречи Путина и Трампа

Готовится личная встреча президентов США и России, которая может коренным образом изменить не только отношения между странами, но и расклад на мировой геополитической арене. Что ожидается от исторического события – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





6 августа в Москве прошли переговоры между спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и Президентом России Владимиром Путиным

Фото: kremlin.ru

До встречи в Эмиратах

После продуктивных переговоров в Москве между спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и Президентом России Владимиром Путиным Президент США Дональд Трамп сделал сенсационное заявление: он готов встретиться с российским лидером.

В свою очередь, Россия и США подтвердили возможность проведения переговоров. Встреча должна состояться в ближайшее время – вероятно, на следующей неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Поздним вечером в среду Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с лидерами западных государств подтвердил свое желание увидеться с Владимиром Путиным лично.

Трамп поручил своей команде незамедлительно приступить к планированию переговоров и организовать их как можно быстрее. Обсуждается несколько возможных площадок, включая нейтральные страны. Среди обсуждаемых площадок – ОАЭ. Путин назвал их «подходящим местом», но финальное решение пока не объявлено официально.

Главное – есть взаимопонимание, что встреча может состояться в течение ближайших одной-двух недель.

Предстоящая встреча президентов России и США после длительного периода полного охлаждения контактов при администрации Байдена – событие исторического масштаба Фото: © Михаил Климентьев / РИА Новости

От звонков к личному общению

Предстоящая встреча президентов России и США после длительного периода полного охлаждения контактов при администрации Байдена – событие исторического масштаба, которое может серьезно изменить не только двусторонние отношения. От нее в мире ждут многого, включая возможное мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

С приходом Дональда Трампа к власти в российско-американских отношениях начался период потепления. Состоялся ряд встреч между дипломатами двух стран, на которых был сделан шаг к сближению. Сам Трамп проявил небывалую – по сравнению с предыдущим президентом Джо Байденом – активность в налаживании контактов с российским коллегой.

Первый телефонный разговор президентов России и США после вступления Трампа в должность состоялся 12 февраля. Это был первый прямой обмен мнениями между лидерами РФ и США после начала СВО на Украине. Затем прошли еще несколько телефонных разговоров. Они были продолжительными по международным меркам – не менее часа каждый. Очевидно, что за время охлаждения контактов накопилось немало проблем, требующих обсуждения и решения.

По данным The Wall Street Journal, телефонные беседы Владимира Путина и Дональда Трампа в последние недели проходили в дружеской и деловой атмосфере. Американский лидер при этом неизменно подчеркивал, что рассчитывает перезапустить двусторонние отношения через расширение экономического сотрудничества.

Но ни один телефонный разговор не сравнится с личной встречей, поэтому весь мир замер в ожидании переговоров лицом к лицу Трампа и Путина.

Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна согласиться на прекращение огня на Украине, и только после этого могут начаться переговоры о полноценном урегулировании конфликта Фото: kremlin.ru

Что ожидается от встречи Путина и Трампа

Мировые СМИ сегодня строят догадки о повестке и возможных итогах переговоров. При этом в информационное поле попадает немало фейков и вбросов. Многие аналитики поспешили заявить о скором заключении мира и завершении СВО. Не отстают от них и некоторые мировые лидеры.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, по его мнению, Россия должна в первую очередь согласиться на прекращение огня на Украине, и только после этого могут начаться переговоры о полноценном урегулировании конфликта. По его словам, установление режима тишины – необходимое условие для поиска «долгосрочного решения».

Дональд Трамп, как обычно, занимает двойственную позицию. С одной стороны, он заявляет, что хочет встречи с Владимиром Путиным, чтобы достичь сближения между США и Россией.

С другой стороны, Трамп продолжает оказывать давление на Москву. 8 августа истекает срок, который он установил для России, чтобы добиться прогресса в урегулировании на Украине. После этого он грозил ввести вторичные санкции – в частности, пошлины на товары стран, закупающих российскую нефть. В первую очередь речь идет об Индии и Китае. Против Нью-Дели тарифы уже объявлены: 25% дополнительных пошлин, в результате чего суммарный тариф составит 50%.

Введение санкций против покупателей российской нефти, по словам Трампа, будет зависеть от позиции Владимира Путина на переговорах.

Так, на вопрос журналистов о том, остается ли в силе ультиматум в отношении России, который истекает в пятницу, Трамп ответил:

«Это будет зависеть от него [Путина]. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него».

Что касается прогнозов, следует понимать: мирные соглашения не готовятся за один день – это результат длительной и непубличной работы. Мгновенного прогресса, а тем более заключения мира, на встрече лидеров США и России ожидать не стоит. Для этого необходимы серьезные взаимные уступки, выходящие далеко за рамки «ситуации на земле».

Сегодня стратегическая инициатива на полях боевых действий – за Россией. Если мир и будет достигнут, то только при выполнении всех целей, которые Москва ставила в начале СВО.