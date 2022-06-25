Между Казанью и Уральском будут курсировать сезонные автобусы

С июня организуют автобусные поездки из Уральска (Западно-Казахстанская область Республики Казахстан) в Казань и обратно. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства РТ в Казахстане.

Поездки будут осуществляться на комфортабельных автобусах марки YUTONG вместимостью 50 пассажиров, в салоне есть туалет, кондиционер, удобные кресла, а также телевизор.

Автобус выезжает из Уральска каждую пятницу в 20:00 и прибывает в Казань в субботу в 06:00. Выезд из столицы РТ осуществляется в воскресенье в 18:30, прибытие — в понедельник в 8:30.

Поездки организует товарищество с ограниченной ответственностью «Западно-Казахстанский автобусный парк», автобусы будут курсировать до 10 октября 2022 года.