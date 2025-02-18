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Общество 18 февраля 2025 10:12

Между Казанью и Луганском 23 февраля пройдет телемост «Вместе»

Между Казанью и Луганском 23 февраля пройдет телемост «Вместе»

В День защитника Отечества, 23 февраля, будет организован телемост «Вместе» между телеканалами «ТНВ-Татарстан» и «Луганск 24».

«В студии двух телекомпаний свои истории расскажут выдающиеся люди, герои специальной военной операции, медики, строители, волонтеры, которые вместе восстанавливают мирную жизнь на Донбассе», – говорится в сообщении ТНВ.

Участие в телемосте примут ветеран специальной военной операции Николай Рубель, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, куратор от Татарстана в подшефных городах Луганской Народной Республики Фаниль Аглиуллин, глава Минздрава ЛНР Наталья Пащенко, глава Апастовского района РТ Айрат Зиганшин.

Трансляцию телемоста все желающие смогут посмотреть на телеканале «ТНВ-Татарстан». Начало мероприятия в 12:00.

#телемост #луганская народная республика #Татарстан #тнв #День защитника Отечества #Год защитника Отечества
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