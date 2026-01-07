news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 января 2026 15:40

Между Казанью и Екатеринбургом 10 января откроется автобусный рейс

Читайте нас в
Телеграм

Автобусный маршрут Казань — Екатеринбург начнет работу 10 января. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Отправление из Казани осуществляется с автовокзала «Восточный» по субботам в 19:00. Обратный рейс из Екатеринбурга отправляется с автовокзала «Северный» по пятницам в 22:00.

Билеты доступны в кассах автовокзалов, на официальном сайте автостанции, а также в мобильном приложении «Автовокзал «Восточный». Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы: (843) 233-41-17.

#междугородние автобусы #Казань #екатеринбург #автовокзал восточный
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026