Между Казанью и Екатеринбургом 10 января откроется автобусный рейс

Автобусный маршрут Казань — Екатеринбург начнет работу 10 января. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Отправление из Казани осуществляется с автовокзала «Восточный» по субботам в 19:00. Обратный рейс из Екатеринбурга отправляется с автовокзала «Северный» по пятницам в 22:00.

Билеты доступны в кассах автовокзалов, на официальном сайте автостанции, а также в мобильном приложении «Автовокзал «Восточный». Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы: (843) 233-41-17.