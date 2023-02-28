Между Йошкар-Олой и Казанью возобновится круглогодичное курсирование пригородных поездов

Между Йошкар-Олой и Казанью 3 марта возобновится круглогодичное курсирование межрегиональных пригородных поездов. Этот маршрут был сезонным, и поезда назначались ежегодно с апреля по октябрь, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Ввиду востребованности данного маршрута совместно с Правительством Марий Эл приняли решение сделать обращение поездов круглогодичным», – говорится в сообщении ГЖД.

Из Казани поезд будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям в 14.18 и прибывать в Йошкар-Олу в 17.45.

Из столицы Марий Эл поезд будет ходить по субботам, воскресеньям и понедельникам в 7.43 и прибывать в Татарстан в 11.07.