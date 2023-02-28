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Между Йошкар-Олой и Казанью возобновится круглогодичное курсирование пригородных поездов
Между Йошкар-Олой и Казанью 3 марта возобновится круглогодичное курсирование межрегиональных пригородных поездов. Этот маршрут был сезонным, и поезда назначались ежегодно с апреля по октябрь, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
«Ввиду востребованности данного маршрута совместно с Правительством Марий Эл приняли решение сделать обращение поездов круглогодичным», – говорится в сообщении ГЖД.
Из Казани поезд будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям в 14.18 и прибывать в Йошкар-Олу в 17.45.
Из столицы Марий Эл поезд будет ходить по субботам, воскресеньям и понедельникам в 7.43 и прибывать в Татарстан в 11.07.
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