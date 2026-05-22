Между берегами Казанки запустят речные трамвайчики

В Казани планируют запустить речные трамвайчики между правым и левым берегами Казанки. Проект станет частью концепции «Казань – город на воде», ход реализации которой проинспектировал накануне мэр города Ильсур Метшин.

Во время рабочего объезда он осмотрел новую причальную инфраструктуру у Центра семьи «Казан», запуск понтонов на Кремлевской набережной и ход реновации полуострова Локомотив.

Как рассказал инвестор проекта Алексей Карчевский, речные трамвайчики планируют интегрировать в систему регулярного сообщения между берегами реки.

«Наша задача – создать условия не только для частных маломерных судов, но и для регулярного сообщения между берегами Казанки. Мы планируем интегрировать в эту сеть речные трамвайчики, чтобы соединить правый и левый берега города», – отметил он.

У Центра семьи «Казан» с 1 мая уже работает 90-метровый понтон, рассчитанный на прием 25 судов. В дальнейшем здесь планируют оборудовать отдельный понтон для швартовки речных трамвайчиков. Он будет рассчитан на два места.

Проект ориентирован на развитие пассажирских и экскурсионных перевозок по воде. По словам Алексея Карчевского, спрос на водный транспорт оказался высоким сразу после запуска. Около 30% посетителей причалов интересуются маршрутами до Кремлевской набережной.

За три недели работы, несмотря на временную приостановку навигации во время форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», услугами водного транспорта воспользовались более 2 тысяч человек.

Ильсур Метшин заявил, что город продолжит поддерживать развитие водной инфраструктуры. «То, что мы видим сейчас, – это очень достойный старт, который вселяет уверенность: в этом году мы сможем обеспечить совершенно иной уровень комфорта для отдыха казанцев и гостей нашего города. В добрый путь!» – подчеркнул мэр Казани.