Механизм самозапрета на международные звонки предложили разработать в России

Инициатива, позволяющая абонентам самостоятельно ограничивать входящие международные звонки, рассматривается в России. Об этом сообщил первый заместитель председателя конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин, комментируя подготовку второго пакета законодательных инициатив «Антифрод 2.0». Его слова приводит «РИА Новости».

Речь идет о механизме, который позволит гражданам защищаться от телефонного мошенничества. Все входящие международные звонки, кроме тех, которые разрешены абонентом, будут отмечаться специальным индикатором. При этом, подчеркнул сенатор, пользователи смогут при необходимости легко снимать установленное ограничение.

Шейкин отметил, что такой подход позволит одновременно защититься от мошеннических звонков и не лишить себя возможности принимать важные звонки от родственников или деловых партнеров за границей.