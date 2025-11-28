news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 ноября 2025 13:18

Механизм самозапрета на международные звонки предложили разработать в России

Читайте нас в
Телеграм

Инициатива, позволяющая абонентам самостоятельно ограничивать входящие международные звонки, рассматривается в России. Об этом сообщил первый заместитель председателя конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин, комментируя подготовку второго пакета законодательных инициатив «Антифрод 2.0». Его слова приводит «РИА Новости».

Речь идет о механизме, который позволит гражданам защищаться от телефонного мошенничества. Все входящие международные звонки, кроме тех, которые разрешены абонентом, будут отмечаться специальным индикатором. При этом, подчеркнул сенатор, пользователи смогут при необходимости легко снимать установленное ограничение.

Шейкин отметил, что такой подход позволит одновременно защититься от мошеннических звонков и не лишить себя возможности принимать важные звонки от родственников или деловых партнеров за границей.

#телефон #телефонное мошенничество
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

27 ноября 2025
«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

27 ноября 2025