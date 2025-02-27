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Происшествия 27 февраля 2025 09:57

Механика буровой установки в РТ, по вине которого травмировался работник, ждет суд

Главный механик компании «Гольфстрим» предстанет перед судом в Татарстане. Его обвиняют по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению этих требований, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, несчастный случай произошел в ноябре прошлого года на буровой установке в Тукаевском районе Татарстана.

Как сообщил «Татар-информу» прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев, слесарь, находясь в контейнере, предназначенном для размещения дизельной электростанции, поскользнулся из-за мокрого грунта на обуви. Пытаясь сохранить равновесие, он задел лопасти вентилятора радиатора.

Из-за этого он получил серьезные травмы, в том числе ампутацию нескольких пальцев на левой руке и переломы.

Следствие полагает, что несчастный случай произошел по вине 63-летнего главного механика, который допустил слесаря к работе в условиях отсутствия защитного ограждения.

Уголовное дело будет направлено в Тукаевский районный суд для рассмотрения.

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