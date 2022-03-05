Механик по выпуску автотранспорта в Казани зарабатывает до 80 тыс. в месяц

Зарплатный максимум для механика по выпуску автотранспорта в Москве составляет 130 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 120 тыс., в Казани — 80 тыс. рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба SuperJob.ru.

«Наиболее востребованы на рынке труда специалисты, имеющие удостоверение выпускающего механика-контролера с аттестацией, опыт обслуживания крупного автопарка большегрузного транспорта. Средняя зарплата такого специалиста в нашем городе составляет 43 тыс. рублей», – сказано в сообщении.

В Казани сотрудник на такой должности может зарабатывать от 27 до 30 тыс. рублей, если он имеет среднее профессиональное образование, знает правила дорожного движения, технические характеристики и устройства грузового автотранспорта, а также основы технического обслуживания и ремонта грузового автотранспорта.

От 30 до 37 тыс. рублей обещают кандидатам с опытом работы от полугода, знанием порядка пред- и послерейсовых осмотров грузовых автотранспортных средств, а также опытом обслуживания автопарка более 30 транспортных средств. От 37 до 45 тыс. рублей в городе могут получать механики по выпуску автотранспорта с опытом работы от одного года, наличием удостоверения выпускающего механика-контролера с аттестацией, а также с опытом обслуживания большегрузного автотранспорта и автопарка более 50 транспортных средств.

На самую высокую зарплату в размере от 45 до 80 тыс. рублей могут рассчитывать кандидаты с опытом обслуживания автопарка более 100 транспортных средств и стажем работы от двух лет.