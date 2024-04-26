«Механический подход не устраивает»: в чем проблема перевода документов на татарский язык

Алексей Песошин отметил, что заседание проходит в День родного языка и день рождения великого поэта Габдуллы Тукая

Фото: prav.tatarstan.ru

«Перевод актов на татарский язык не доходит до логического завершения»

Заседание провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он отметил, что оно проходит в День родного языка и день рождения великого поэта Габдуллы Тукая.

Встреча должна была обозначить успехи по сохранению родного языка в Татарстане и проблемные моменты. Один из острых вопросов – большое количество ошибок в нормативно-правовых актах на татарском языке в министерствах и ведомствах республики. Статистическими данными поделился директор Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана Ким Миннуллин.

«Что касается нормативно-правовых документов, то зачастую их перевод на татарский язык не доходит до логического завершения, чаще дело ограничивается только названием. Но даже если переведен весь текст, то в нем огромное количество ошибок», – сообщил он.

На сегодняшний день оформление документов на татарском языке ведется не всегда качественно. Для решения проблемы необходимо обязательное участие в процессе переводчиков и улучшение системы подготовки высококвалифицированных специалистов, заявил спикер.

Ким Миннуллин: «Нужно взять на контроль качество, определяющую роль в этом играет качество специалистов, занимающихся переводом» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

При этом каждый год в документах на татарском языке находят примерно одинаковое количество ошибок, около 7 тысяч, что говорит о том, что ситуация не улучшается, заключил Ким Миннуллин.

При этом проблемы с переводом на татарский можно увидеть и на улицах населенных пунктов республики. Так, за три года жители прислали порядка 11 тысяч обращений с найденными ошибками на вывесках и табличках на татарском языке.

Ситуацией возмутился и Песошин. Он обратил внимание, что не во всех районах, министерствах и ведомствах все документы были переведены на татарский язык.

«Нужно не просто наличие перевода. Нас не должен удовлетворять механический подход. Нужно взять на контроль качество, определяющую роль в этом играет качество специалистов, занимающихся переводом», – подчеркнул Премьер-министр Татарстана.

«Проблема связана с отсутствием штатных переводчиков в министерствах и ведомствах»

Свое видение и решение для обозначенной проблемы предложил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«Проблема перевода остается актуальной. Это во многом связано с отсутствием штатных единиц переводчиков в министерствах и ведомствах, а также муниципальных органах власти. Либо в недостаточном уровне квалификации специалистов, способных качественно переводить тексты с учетом особенностей той или иной отрасли», – сообщил министр.

Ильсур Хадиуллин: «На наш взгляд, представляется целесообразным рассмотреть возможность подготовки переводчиков в Казанском федеральном университете» Фото: prav.tatarstan.ru

Для решения проблемы с переводом зачастую привлекают билингвальных специалистов с базовым филологическим образованием, но не имеющих опыта работы с текстом со специальной терминологией, пояснил Хадиуллин.

«На наш взгляд, представляется целесообразным рассмотреть возможность подготовки переводчиков в Казанском федеральном университете, а также организовать курсы повышения квалификации для работников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по переводу правовых актов», – предложил он.

По его словам, пару лет назад уже был подобный опыт и сейчас пришло время возобновить такую практику.

Дорожные знаки, обучение в школе, обращения граждан: где еще борются за сохранение татарского языка?

Также в своем докладе Хадиуллин отчитался об успехах в 2023 году, связанных с сохранением родного языка в Татарстане.

«Проанализированы достижения плановых значений программы по сохранению родных языков в Татарстане по 15 показателям. Так, в республике было зарегистрировано более 190 тыс. свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. Все оформлены на двух государственных языках», – сообщил министр.

Органами власти было рассмотрено свыше 72 тыс. обращений граждан, на которые были даны ответы на языке обращения. При этом снизилось количество обращений на татарском языке с 3 тыс. в 2022 году до 918 в 2023-м, продолжил Хадиуллин.

«В 2023 году в Татарстане было установлено 348 дорожных указателей на двух государственных языках республики», – добавил он.

Доля охвата обучением и воспитанием детей татарской национальности на родном языке в дошкольных образовательных организациях достигла 57,2%, в школах – 52,2% Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Отдельно он выделил два показателя, которые были выполнены на 100%, однако по ним нужно прибавлять, потому что они особенно важны для сохранения родного языка. Так, доля охвата обучением и воспитанием детей татарской национальности на родном языке в дошкольных образовательных организациях достигла 57,2%, в школах – 52,2%.

Здесь же он остановился и на пунктах, показатели по которым не были достигнуты. И снова всплыла тема нормативно-правовых актов. Не все ведомства перевели документы в достаточном количестве.

«Плановое значение за отчетный период не достигнуто Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия, а также Зеленодольским и Нижнекамским муниципальным районами», – объявил Хадиуллин.

В 2023 году 99% информационных сообщений от министерств, ведомств и администраций районов республики были переведены на татарский язык. Здесь плановое значение не было достигнуто Минтрансом Татарстана, Высокогорским и Кайбицким районами, подчеркнул он.

По этому поводу Алексей Песошин также дал ряд поручений и призвал отстающих подтянуться к общим показателям.

«Нужно достичь 100%, здесь нужно не так много, постарайтесь. В течение месяца нужно указанные нормативно-правовые акты перевести», – заключил Премьер-министр.