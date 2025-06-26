Мэттью Андерсон не сыграет на чемпионате мира

Фото: vczenit.ru

Доигровщик Мэттью Андерсон не сыграет за сборную США на осеннем чемпионате мира. Об этом сообщает телеграм-канал «Волейбол LIVE».

Главный тренер сборной США Карч Кирай сказал, что основной приоритет Андерсона – участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028-м году, сообщает источник.

Напомним, Мэттью Андерсон выступал за «Зенит-Казань» с 2012 по 2019 год. С командой он брал чемпионство, Кубок и Суперкубок России, а также клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.

Также Андерсон выступал за такие клубы, как «Перуджа» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. В данный момент американец выступает за турецкий «Зираатбанк».

Чемпионат мира по волейболу пройдет на Филиппинах с 12 по 28 сентября.