news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 26 июня 2025 14:39

Мэттью Андерсон не сыграет на чемпионате мира

Читайте нас в
Телеграм
Мэттью Андерсон не сыграет на чемпионате мира
Фото: vczenit.ru

Доигровщик Мэттью Андерсон не сыграет за сборную США на осеннем чемпионате мира. Об этом сообщает телеграм-канал «Волейбол LIVE».

Главный тренер сборной США Карч Кирай сказал, что основной приоритет Андерсона – участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028-м году, сообщает источник.

Напомним, Мэттью Андерсон выступал за «Зенит-Казань» с 2012 по 2019 год. С командой он брал чемпионство, Кубок и Суперкубок России, а также клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.

Также Андерсон выступал за такие клубы, как «Перуджа» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. В данный момент американец выступает за турецкий «Зираатбанк».

Чемпионат мира по волейболу пройдет на Филиппинах с 12 по 28 сентября.

#зенит-казань #спорт #волейбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

25 июня 2025
В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

25 июня 2025