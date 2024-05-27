Метшину вручили награду представительства Президента России в ПФО

Мэр Казани Ильсур Метшин получил награду полномочного представительства президента РФ в ПФО. Вручил ее на деловом понедельнике главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов.

«Уважаемые коллеги, для меня большая честь быть сегодня здесь в мэрии и выполнить поручение моего руководителя, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова, вручить уважаемому Ильсуру Раисовичу награду полномочного представительства», – прокомментировал Демидов.

Он также отметил, что системная, фундаментальная и эффективная деятельность делает Казань с каждым годом все красивее.

«Огромное Вам спасибо за эту деятельность, благородную. Поздравляю Вас», – заключил Виктор Демидов.