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Метшину вручили награду представительства Президента России в ПФО
Мэр Казани Ильсур Метшин получил награду полномочного представительства президента РФ в ПФО. Вручил ее на деловом понедельнике главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов.
«Уважаемые коллеги, для меня большая честь быть сегодня здесь в мэрии и выполнить поручение моего руководителя, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова, вручить уважаемому Ильсуру Раисовичу награду полномочного представительства», – прокомментировал Демидов.
Он также отметил, что системная, фундаментальная и эффективная деятельность делает Казань с каждым годом все красивее.
«Огромное Вам спасибо за эту деятельность, благородную. Поздравляю Вас», – заключил Виктор Демидов.
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