Метшину рассказали о планах построить новый линейный цех на «Вакууммаше»

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В будущем году на АО «Вакууммаш» планирует провести большой объем работ по развитию предприятия – в частности, запланировано строительство литейного цеха и покупка нового оборудования, включая импортное. Об этих планах директор Евгений Капустин рассказал мэру Казани Ильсуру Метшину, который осмотрел производственные цеха предприятия.

«Мы уверенно смотрим вперед, потому что убеждены, что техника, которую мы производим, будет востребована клиентами на нашем российском рынке. Благодаря инвестициям мы уверены, что сможем производить высококачественные, востребованные насосы», – цитирует Капустина пресс-служба мэрии города.

Сегодня «Вакууммаш» производит вакуумные насосы, которые используются во всех отраслях промышленности России и позволяют конкурировать с лучшими мировыми образцами, заявил директор предприятия. Помимо прочего, завод выполняет крупные заказы, в том числе для космодрома «Восточный», который расположен в Амурской области. На экспорт поставляется более 40% производимой продукции.

«Казань славится своими уникальными предприятиями, которые составляют основу для своих отраслей. Конечно, это, прежде всего, авиастроение, оборонная промышленность, предприятия электроники. И «Вакууммаш» – один из столпов своей отрасли», – отметил Метшин.

Сложности есть, но, не смотря на них, экономика города и индекс промышленного производства по итогам 10 месяцев выросли у нас на 9%, подчеркнул глава столицы РТ. «Оптимизм, конечно, сдержанный, но, в любом случае, это неплохой рост <…>», – заключил он.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь в Казани индекс промышленного производства вырос почти на 9%. За этот период предприятия города отгрузили товары собственного производства, выполнили работы и оказали услуги на сумму 441 млрд рублей – на 8% выше, чем годом ранее.