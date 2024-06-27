Метшину рассказали, как изменится один из самых больших дворов Казани

На территории рядом с домами №93, 93а и 95 по улице Зорге в Казани ведется благоустройство по программе «Наш двор». Как изменится один из самых больших дворов города, рассказали сегодня мэру столицы РТ Ильсуру Метшину, посетившему площадку.

Как сообщили в исполкоме, во дворе появятся детские и спортивные площадки с прорезиненным полем, причем часть покрытия будет изготовлена из переработанных шин. Также на территории установят скамейки и столы с навесами для настольных игр. Кроме того, фасад одного из домов неподалеку — №89 — украсят граффити с тематикой Года семьи.

Мэр напомнил, что в этом году программа «Наш двор» охватила территории 454 домов, благоустройство 20 из которых уже завершено. Улучшения ощутят около 100 тысяч жителей.

«Проект обсуждали вместе с жителями. По итогам будут проложены новые пешеходные дорожки общей длиною один километр. Обустроят пять детских площадок для малышей и подростков и три спортивные площадки с разным спортоборудованием. Плюс будет организована большая спортивная площадка для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Для жителей старших возрастов будут обустроены зоны тихого отдыха со столиками для настольных игр, скамейками и навесами», — перечислил этапы работ Метшин.

Ожидается, что благоустройство двора завершится в августе.

Фото: мэрия Казани

Жители одобрительно отозвались об изменениях, которые уже произошли или только запланированы на площадке. Многие из них принимали участие в обсуждениях на всех этапах разработки проекта. Именно по их просьбам первыми здесь будут обустроены рекреационные зоны и места для тихого отдыха.

Отмечается, что при проведении работ удалось сохранить большую часть зеленых насаждений. 8% пришлось спилить из-за аварийного состояния. Также рабочие в ходе благоустройства высадят новые деревья, кустарники и цветы.

По соседству ведутся работы на фасаде дома №89 по улице Зорге, где размещается Управление ЗАГС по Приволжскому району. Именно здесь в дальнейшем появится граффити, посвященное Году семьи, объявленному в России указом Президента Владимира Путина.