Метшину презентовали проект бульвара на улице Серова

Сегодня в Казани состоялось совещание по концепции создания бульвара на улице Серова, который протянется от мечети «Ярдэм» до улицы Восход. Провел его глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

В текущем году предполагается благоустроить первую часть общественного пространства площадью 1,33 гектара. Планируется, что тактильная тропа, сенсорные малые архитектурные формы и другие элементы сделают территорию достаточно комфортной для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первая очередь бульвара должна занять пространство от мечети «Ярдэм» до заболоченной территории. Тут ликвидируют стихийную парковку, проложат инженерные сети и дорожное покрытие. Одновременно будут проложены сети ливневой канализации.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Согласно проекту, центральной точкой этой части бульвара станет событийная площадь, недалеко от которой расположится многофункциональный центр с навесом для проведения мероприятий. Для гостей оборудуют зону отдыха со столиками и гамаками, а также обустроят спортивную и детскую площадки, парковочную зону.

Оценить красоту бульвара его посетители смогут, прогуливаясь по специально разработанному маршруту. Дорожки предлагается выложить брусчаткой и деревянным настилом.

Чтобы бульвар стал комфортным местом для людей с ограниченными возможностями здоровья, проектировщики предлагают установить столики с навесом, доступные для маломобильных жителей, и организовать зону реабилитации с тактильной тропой и ароматерапией, причем тактильная плитка будет иметь боковые желтые элементы. На информационных стендах будет использован шрифт Брайля.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Общественное пространство будет продолжением участка мечети «Ярдэм», на котором находится первый в городе специализированный спортивный комплекс для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья «Дан». В открывшемся в августе прошлого года. двухэтажном здании площадью 1200 кв. метров ежедневно могут тренироваться 500 человек, включая паралимпийцев по 15 видам спорта.

Стоит отметить, что по просьбе спортсменов на бульваре появится открытая площадка для летних тренировок по бочча, одному из паралимпийских видов спорта.

По итогам встречи было принято решение доработать представленную концепцию, в частности, пересмотрев расположение отдельных зон и элементов благоустройства. Окончательный проект строительства бульвара вновь будет представлен мэру Казани.