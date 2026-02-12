Метшину презентовали беспилотники для очистки улиц от снега

Фото: kzn.ru

Презентация наземных беспилотников для очистки дорог от снега прошла сегодня в одном из дворов Казани, на улице Нурсултана Назарбаева, 35. Работу двух первых дронов оценил мэр города Ильсур Метшин.

«900 дворников не хватает только в Казани. Количество жилья растет, мы прирастаем на 1,3 млн квадратных метров жилья ежегодно, а желающих работать дворниками все меньше и меньше», – отметил Метшин.

Фото: © Рамиля Мухаметшина / «Татар-информ»

К слову, мэр Казани оценил работу не только визуально, но и сам попробовал себя в роли оператора дрона. «Очень простой в управлении. У меня свободного времени мало, но иногда с внуками играю, у которых машинки на пульте управления. Ровно такое же управление», – поделился он впечатлениями.

Фото: © Рамиля Мухаметшина / «Татар-информ»

Сейчас в управляющих компаниях города идет тестирование двух дронов. Первый оснащен ковшом для сгребания снега, а второй оснащен шнековым устройством для измельчения крупных комков снега и выбрасывания снежной массы на обочину.

Фото: © Рамиля Мухаметшина / «Татар-информ»

Время автономной работы такого беспилотника – до 8 часов. Наземные дроны могут работать при температуре от «минус» 25 до «плюс» 50, передвигаются с безопасной скоростью до 20 км/ч. По результатам обкатки в одной из управляющих компаний города по примерным подсчетам выяснилось, что два дрона могут заменить 20-30 дворников.

Фото: © Рамиля Мухаметшина / «Татар-информ»

В будущем беспилотники планируется доработать под хозяйственные нужды города и в перспективе частично заменить ими ручной труд. Сейчас дроны управляются с помощью джойстика. В будущем планируется внедрить программу для полностью автономной работы беспилотника.