Метшину показали химические опыты в корпусе лицея №182 в «Салават Купере»

Фото: мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил сегодня новый комплекс политехнического лицея №182 в «Салават Купере». Благодаря его открытию 1 сентября выпускники образовательного учреждения будут получать свидетельства от одного из казанских вузов об освоении рабочей профессии, сообщает мэрия столицы РТ.

Градоначальник осмотрел обновленное образовательное учреждение, площадь которого увеличилась до 50 тыс. кв. метров. Он оценил нововведения – благодаря новому оборудованию ребят, к примеру, обучают основам робототехники и 3D-моделирования, наглядно демонстрируют химические реакции. Одну из них смог оценить и мэр Казани — ему показали, как получить уголь, смешав серную кислоту и сахар.

Строительство корпуса стартовало в начале года из-за серьезных превышений проектной мощности основного здания. Теперь общая площадь лицея составляет около 50 тыс. кв. метров, в нем учатся 2876 детей.

Новое здание предназначено для учащихся 5 — 11-х классов. Здесь организованы занятия по флорболу, водному поло и действует театральная студия. С учетом того, что здесь учатся ученики старших классов, особое внимание уделяется выбору профессии — открыты классы с углубленным изучением математики, английского языка, информатики и физики.

«Совместно с КГЭУ в лицее организованы занятия по девяти направлениям для развития инженерных компетенций школьников и их профориентации, — рассказал директор образовательного учреждения Руслан Дуженков. — В здании открыли лаборатории компьютерного зрения, программирования, моделирования, материаловедения, робототехники и электротехники».

Помимо этого, в лицее действуют хореографический класс, скалодром, пространство для борьбы, бассейны, тренажерные залы, а на территории — хоккейная площадка, актовые залы и другие

Благодаря «Движению первых» на базе учреждения открыт центр детских инициатив, где ученики собираются и обсуждают идеи на разные тематики.

Новая столовая рассчитана на 750 мест, в корпусе также расположены библиотека, медицинский блок.