news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 24 декабря 2025 14:22

Метшин: звание культурной столицы исламского мира — повод заглянуть в историю

Читайте нас в
Телеграм

Казань – культурная столица исламского мира и для нас это очень высокое звание, но это и время, когда надо заглянуть в историю нашего народа и нашего места в истории мусульманского мира. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин в ответ на вопрос главного редактора «Татар-информа» Рината Билалова о готовящейся к этому событию инфраструктуре города.

«Любое мероприятие подтягивает инфраструктуру, но это и то время, когда надо заглянуть в историю нашего народа и нашего места в истории мусульманского мира. Это не про новые гостиницы. Хотя мы обсуждаем новый проект на казанской ярмарке с бизнесменами исламского мира», – поделился мэр Казани.

По его словам, необходимо дать не просто импульс, а поднять большую волну образования, чтобы учебники истории по этим вопросам изучались не только академией наук, но и детьми.

«Вспомнить и как можно шире рассказать эту историю не только в Татарстане, но и в стране. Потому что из уст нашего Президента мы услышали высшую оценку. Владимир Владимирович (Путин, прим. Т-и) сказал, что Татарстан – пример толерантного межнационального согласия. А глубина этого лежит в веках», – отметил Метшин.

«А достойно разместить гостей и организовать мероприятие на высшем уровне мы уже научились и постараемся в этот раз все сделать снова достойно», – заключил мэр.

#Казань #Ильсур Метшин #культурная столица исламского мира
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025