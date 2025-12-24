Метшин: звание культурной столицы исламского мира — повод заглянуть в историю

Казань – культурная столица исламского мира и для нас это очень высокое звание, но это и время, когда надо заглянуть в историю нашего народа и нашего места в истории мусульманского мира. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин в ответ на вопрос главного редактора «Татар-информа» Рината Билалова о готовящейся к этому событию инфраструктуре города.

«Любое мероприятие подтягивает инфраструктуру, но это и то время, когда надо заглянуть в историю нашего народа и нашего места в истории мусульманского мира. Это не про новые гостиницы. Хотя мы обсуждаем новый проект на казанской ярмарке с бизнесменами исламского мира», – поделился мэр Казани.

По его словам, необходимо дать не просто импульс, а поднять большую волну образования, чтобы учебники истории по этим вопросам изучались не только академией наук, но и детьми.

«Вспомнить и как можно шире рассказать эту историю не только в Татарстане, но и в стране. Потому что из уст нашего Президента мы услышали высшую оценку. Владимир Владимирович (Путин, прим. Т-и) сказал, что Татарстан – пример толерантного межнационального согласия. А глубина этого лежит в веках», – отметил Метшин.

«А достойно разместить гостей и организовать мероприятие на высшем уровне мы уже научились и постараемся в этот раз все сделать снова достойно», – заключил мэр.